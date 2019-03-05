السعودية..161 ألف حادث مروري سنوياً بسبب الجوال

ناشدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قائدي المركبات بضرورة الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة، وبشكل خاص عدم استخدام الجوال أثناء القيادة والحرص على استخدام حزام الأمان.

وأشارت إلى أن الإحصائيات تؤكد وقوع أكثر من (161.242) ألف حادث سنويا في المملكة بسبب استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة.

كما كشفت الهيئة عن أن نسبة الحماية التي توفرها الوسائد الهوائية تخفض من نسبة الوفيات بمقدار 12%، بينما نسبة الحماية التي يوفرها حزام الأمان بمقدار من 40 إلى 60%، وهو ما يشير إلى أهمية ارتداء حزام الأمان.

وأكدت الهيئة أن استخدام وسائل الأمان لها دور هام جدا في حماية قائد السيارة، ولكن يجب الالتزام ببعض التعليمات كي يتم الحصول على أعلى نسبة من الحماية.



وبيّنت أن الاعتماد على الوسائد الهوائية وحدها في الأمان ليس بالقرار الصحيح، فحماية الوسائد الهوائية يقتصر على الحوادث التي تحدث من الأمام أو الخلف، أما الحوادث الجانبية للسيارات فهي وظيفة حزام الأمان.

ونوّهت إلى أن الوسائد الهوائية توفر الحماية للصدر والرأس، وذلك من خلال الحيلولة دون ارتطامها بعجلة القيادة أو زجاج السيارة الأمامي.

وأوضحت هيئة المواصفات أنها قامت بالإلزام ببعض أنظمة السلامة في المركبات اعتبارا من موديلات 2018م، منها: الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني (BOS)، ونظام الثبات الإلكتروني ( ESC )، ونظام مراقبة ضغط الإطار (TPMS)، وغيرها من أنظمة السلامة في المركبات.