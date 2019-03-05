شاهد كيف فاجأ أبناء طيار سعودي والدهم في آخر رحلاته

حلّق قائد طائرة في آخر رحلة له قبل تقاعده، بعد 43 عاماً قضاها داخل قمرة الطائرات عبر رحلاته بين دول العالم.

وفي الرحلة الوداعية تفاجأ الطيار أحمد صائم الدهر بأبنائه الثلاثة، الذين تواجدوا مع الركاب داخل الطائرة، حيث صفقوا له وعانقوه وكتبوا له على قميصه الخاص بالطيران جملاً تعبر عن مشاعرهم إثر توديعه لمهنته.

الطيار أحمد صائم الدهر وصف مشاعره بهذا الحدث في حديث مع "العربية.نت"، حيث قال إنها كانت لحظة وداع جميلة بمشاركة أبنائه.

موضوع يهمك جسد مشهد إنساني مشاعر المحبة والأخوة، حين قام طالب بحمل صديقه الضرير، ليشاركه في لعب كرة القدم واللهو بالركض مع أصدقائه... شاهد.. طالب يحمل صديقه الضرير ليلعب معه كرة القدم سوشيال ميديا

وأضاف: "انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي التُقط حين خروجي خلال الرحلة الوداعية، من قمرة القيادة، لأتفاجأ بوجود أبنائي على متن الطائرة، رغبةً منهم بمشاركتي هذه الرحلة وسط احتفالية جميلة. إنها أروع مفاجأة يمكن أن يعيشها كابتن طيار، حيث يشارك أهله متعة التحليق فوق السماء".

وتابع: "منذ عام 1967 وأنا أحلق فوق السماء، وكان لي الشرف بالعمل لسنوات طويلة مع الخطوط السعودية، كما عملت 9 سنوات في طيران ناس".

وكشف الطيار أحمد عن تحقيقه 39 ألف ساعة قضاها فوق السماء خلال مسيرة عمله، متنوعاً في قيادته للطائرات، مشيراً إلى أنه قاد "الجامبو" وهي أكبر طائرة إلى أميركا والفلبين واليابان والصين، بالإضافة لرحلات متعددة وطويلة.

وأضاف: "دخلت إلى عالم الطيران في السبعينيات، عندما لم تكن تمتلك الخطوط السعودية أكثر من طائرتين، والآن هناك أسطول كبير يصل لأكثر من 600 طائرة".

وتابع: "الطيران مهنة جميلة ورائعة، فالطائرة أعتبرها بيتي وجزءا من أهلي، وعشت معها في الجو أجمل اللحظات خلال فترة شبابي، حينها كنت أشعر بجمال التنقل بين مدن العام، وأعتبرها فرصة لا تتاح للكثيرين".

الطيار أحمد الذي اكتسب العديد من الخبرات واللغات وفنون السياحة والسفر والاعتماد على النفس أثناء مهنته، قال لـ"العربية.نت": "تعلمت عادات الناس والشعوب وتقاليدهم، فالطيران عبارة عن جامعة مفتوحة للمعرفة والتجارب وتعلم الصبر والاحتساب، والعمل والسعي نحو الإنجاز".

وعن خططه المستقبلية، ذكر أنه ينوي أن يقضي باقي أيام عمره في رحلة حول العالم برفقة زوجته ورفيقة دربه.

وقبل الرحلة الوداعية للكابتين أحمد، كان أحد أبناء الطيار قد ظهر في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إنه وإخوانه يستعدون لمفاجأة والدهم الذي عمل على مدار سنين طويلة قائد طائرة.

وقال الابن في الفيديو: "شركة ناس حضرت لوالدي مفاجأة، أو عدة مفاجآت، إحدى المفاجآت هو أنني وإخواني الـ3 أتينا إلى الطائرة في الرحلة الوداعية، وبإذن الله تعالى سنكمل المفاجأة داخل الطيارة مع الوالد ونحتفل مع بعض".

بدوره، وجه الكابتن أحمد عبر مكبر الصوت خلال رحلة طيرانه الأخيرة، كلامه للمسافرين، مبيناً أنه في رحلته الأخيرة، ومقدماً شكره لكل من ساعده ودعمه طوال مسيرته المهنية.

وقال الكابتن: "مسافرينا الكرام، معكم قائد الطائرة الكابتن أحمد صائم الدهر، الحمد لله بعد مسيرة حافلة دامت 43 سنة، و39 ألف ساعة طيران، وكانت 10 سنوات جميلة مع طيران ناس، و35 سنة مع الخطوط السعودية، هذه الرحلة الأخيرة لي كطيار قبل التقاعد، بهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة الطيارين بشركة ناس ولزملائي الذين طالما كانوا سندًا وعونًا في مسيرتي المهنية".