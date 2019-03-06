تصادم يؤدي لتفحم سيارتين على جسر الملك فهد ووقوع ضحايا

تفحمت سيارتان على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، صباح اليوم الأربعاء، بعد حادث مروري مروع، حيث اصطدمت مركبة بشاحنة مما أسفر عن احتراقهما معاً، وتصاعد دخان كثيف وتعطل الحركة المرورية على الجسر.

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وأظهر فيديو متداول على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي تواجد الجهات المختصة وإخماد الحريق خلال دقائق.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية البحرينية، في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، وقوع حادث مروري بليغ، على جسر الملك فهد باتجاه السعودية بين مركبة وشاحنة. وأعلنت أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين بإصابات بليغة، مضيفةً أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها في الموقع.