هيئة حقوق الإنسان: السعودية ماضية بمسيرة تمكين المرأة

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، بندر العيبان، أن السعودية ماضية في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية، مشيراً إلى أن حماية حقوق المرأة وتمكينها من أكثر المجالات نصيباً في الإصلاح والتطوير.

وأشار العيبان اليوم الخميس إلى أن "رؤية 2030 تنظر إلى المرأة كشريك هام وفاعل، وترجمت ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد، في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات"، مضيفاً أن "الدولة قامت بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها".

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وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى التدابير التي اتخذتها السعودية لحماية حقوق المرأة وتمكينها، وأبرزها مدونة الأحكام القضائية، وصدور أمر ملكي أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمة لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وتقلدها مناصب مهمة، بالإضافة إلى تمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص.

ولفت العيبان النظر إلى التطور المهم فيما يتعلق بالإطار المؤسسي من خلال إنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وصدور نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري كضمانة أسهمت في مكافحة العنف ضد المرأة بأشكاله كافة.