لأول مرة.. امرأة ضمن قيادات رئاسة شؤون الحرمين

وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بتكليف الدكتورة فاطمة الرشود وكيلاً مساعداً للرئيس العام للشؤون النسائية.

وتعتبر الرشود من الكفاءات النسائية، وهي حاصلة على الدكتوراة في الحديث وعلومه من جامعة أم القرى، وتتولى منصب مستشارة الرئيس العام للشؤون النسائية ومديرة الإدارة العامة النسائية في (الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي).

وهي أول سيدة تتولى التدريس في المسجد الحرام، وكان ذلك 2002.

كما شغلت العديد من المناصب، حيث ترأست الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد النسائي في الحرم بين 2014 و2018، بالإضافة إلى إشرافها على القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف.

ومن جانبها، عبرت الدكتورة الرشود عن شكرها وامتنانها للرئيس العام على الثقة الكبيرة، وأكدت أنها ستبذل الجهد في منصبها الجديد وتساهم في تحقيق تطلعات ولاة الأمر.