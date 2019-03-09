الأمير تركي بن طلال يرعى الإعلان عن مشروعات عسير

بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الأحد، حفل الإعلان عن خطة استكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي.

وسيعلن أصحاب الوزراء عن خطة استكمال مشروعات منطقة عسير الأساسية، حيث تشكل هذه المشروعات نقلة مهمة كان يتطلع إليها أبناء وبنات المنطقة منذ فترة طويلة، ويمثل التنوع في المشروعات من صحية ونقل وبلديات منظومة من المشروعات الكبرى ليس فقط في المنطقة ولكن على مستوى المملكة.

ومن شأن هذه المشروعات أن توسع من نطاق البنية التحتية والخدمات التي تحتاجها المنطقة، وتضاف إلى مشروعات أخرى تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ الحالي. كما أن هذه المشروعات تعد رافدا مهما وبنية أساسية لاستراتيجية تطوير عسير التي يجري إعدادها حاليا.