تطبيق مفهوم المخيمات الذكية في مكة المكرمة والمدينة

عند تتبع مسار نتائج جلسات الملتقى العلمي 19 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي انتهت فعالياته مساء الخميس الماضي بالمدينة المنورة، نجد توسعًا كبيرًا في التوصيات الصادرة عنه من قبل الباحثين والجهات المعنية بمنظومة الحج والعمرة السعودية في تطبيق مجالات "المدن الذكية" في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشمل التوسع في توصية مجال "المدن الذكية"، أبعاد "البنية التحتية، والمرافق، والخدمات"، بالإضافة إلى استخدام التقنيات المتقدمة مثل "الذكاء الاصطناعي"، وتسخيرها في خدمة ضيوف الرحمن والتوسع في تطبيق مفهوم المخيمات والمساكن الذكية.

من جانبه قال وكيل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، الدكتور مازن الشمراني لـــ"العربية.نت" إنه أوصى بأهمية وجود مركز متخصص للمدن الذكية والتقنيات المتقدمة للحج والعمرة والزيارة، يقدم الأبحاث والدراسات والاستشارات اللازمة لتحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والمدن المرتبطة بالحج والعمرة والزيارة إلى مدن ذكية تعتمد على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات التي تتناسب مع طبيعة الخدمات وخصوصية المدينتان المقدستان، وفق معايير وتصنيفات عالمية متخصصة، مستشهدًا بتجارب عالمية وأوروبية وخليجية، جاء ذلك من خلال ورقة عمل قدمها - كباحث رئيسي - خلال الملتقى.

زيادة التشجير وأجهزة الرذاذ

وأوصى الملتقى، بوقف أنشطة قطع الصخور عند سفح جبل ثور وإزالة الكتل الصخرية غير المستقرة فيه وتثبيت الجوانب التي تعاني من تراكم شظايا كبيرة، ومعالجة مخاطر الانهيارات الصخرية على المناطق الجبلية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وزيادة التشجير بمكة المكرمة والمدينة المنورة وزيادة المساحات المظللة، وزيادة استخدام أجهزة الرذاذ لتلطيف الجو وخصوصاً في أماكن التجمع، مع مراعاة مستويات الرطوبة النسبية.

ومن أهم التوصيات المتعلقة بجودة المرافق والخدمات، التأكيد على أهمية إيجاد منصة إلكترونية مشتركة وموحدة للربط بين أنظمة الجهات المعنية بخدمات ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة في المواقيت المكانية، وزيادة نسبة دورات المياه المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وترقيم مواقف الحافلات لحل مشكلة الحجاج التائهين، وتوفير مسارات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل وصولهم للحرمين الشريفين والمرافق المختلفة بدءً من أماكن نزولهم من المركبات، واستخدام منهجية تحليل أنماط الفشل وتأثيراته الحرجة (FMECA) لتحقيق متطلبات الجودة الشاملة في مختلف المؤسسات.