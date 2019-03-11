الملك سلمان يبحث مع الحريري مستجدات الساحة اللبنانية

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض الاثنين، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة على الساحة اللبنانية.

كما حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية، إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والمستشار في الديوان الملكي، نزار العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبدالله بخاري، وسفير لبنان لدى المملكة، فوزي كبارة.