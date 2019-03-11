ما قصة "بيع العباءة" وبدء فصل الربيع بالسعودية؟

لم يدر بخلد أحد القدماء أن بيعه لعباءته الثقيلة حين ظن أن فصل الشتاء قد انتهى، ستبقى ذكرى موسمية يتداولها الناس كلما هبت نسمات الصقيع.

في هذا السياق، تحدث الباحث في علوم الطقس والمناخ، وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية عبدالعزيز الحصيني إلى "العربية.نت" بقوله: "إن أحد الرجال قديماً كان يرتدي عباءة ثقيلة لاتقاء البرد، وبعد انتهاء فصل الشتاء شعر بالدفء، ونظراً لقلة الحاجة والمال قام ببيع (عباءته) الثقيلة، وعندما عادت موجة البرد مرة أخرى، وأثر عليه البرد قالوا عنه الناس (بياع الخبل عباته)، وهذه رواية قد تكون ليست صحيحة، ولكن لها أصل".

وأبان أن هذه المقولة تقال من باب تنبيه الناس لعدم رفع الملابس الشتوية، إلى أن ينتهي النصف الأول من فصل الربيع.

وعن دخول فصل الربيع قال الحصيني: "ينتهي الشتاء فلكياً الخميس 14 رجب، وذلك بتعامد الشمس على خط الاستواء، في حين أن موجات البرد لم تنتهي، حيث تبقى (بياع الخبل عباته) موسم الحميمين 26 يوماً، والذي ينتهي 1440/8/10هـ، رغم أن الحرارة من الممكن أن تصل 40 درجة مئوية، لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة.

من جهته قال الراصد الجوي معاذ الأحمدي: "إن في فصل الربيع تعتدل الأجواء ويتساوى الليل والنهار، والتقلبات فيه ما بين نشاط الرياح والأمطار التي تأتي فيه بغزاره وغالباً مصحوبه بالبرديات، بسبب الفوارق الحرارية والأفضلية للمناطق الداخلية والمرتفعات الجنوبية والغربية.

وأكد الأحمدي، أن فصل الربيع يستمر 91 يوما وينتهي في 20 رمضان القادم ثم يدخل الصيف بـ91 يوماً.