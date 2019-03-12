السعودية.. "إثراء" تطلق "ليالي الشعر" ضمن موسم الشرقية

ضمن فعاليات موسم الشرقية 2019 "الشرقية ثقافة وطاقة"، يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" ثلاث أمسيات شعرية، ضمن برنامج "ليالي الشعر" في باحة قصر إبراهيم الأثري، بين جدران الطين، ومعالم تاريخ الأحساء القديمة وسط مدينة الهفوف، في الفترة ما بين 18 إلى 20 مارس الحالي.

ويشارك في الأمسيات كوكبة من نجوم الشعر من المملكة والخليج العربي، على مدى ثلاث ليالٍ متواصلة، يرافقها استعراضات فنية ولوحات موسيقية مصاحبة، عبر تناغم جميل يجمع تناثر القوافي والنغم وسط عراقة المكان.

في حين أكدت اللجنة المنظمة لبرنامج "ليالي الشعر" مشاركة الشعراء: خالد المريخي، وعلي عسيري، وسليمان المانع، ومسفر الدوسري من السعودية، والشاعرة فتحية عجلان من البحرين، والشاعرة بشاير الشيباني من الكويت، والشاعر ذياب المزروعي من الإمارات، وخميس المقيمي من سلطنة عمان. ويقدم الأمسيات الإعلامي بدر الخليوي. وقد أعدت اللجنة المنظمة مسرحا صمم خصيصا للبرنامج، ويضم قرابة ألف مقعد للزوار، لخوض تجربة الشعر والموسيقى في الهواء الطلق.

كما وتعتبر "ليالي الشعر" فرصة سانحة لزيارة قصر إبراهيم الأثري، الذي يعتبر أحد المعالم التاريخية في واحة الأحساء والتي تم تسجيلها مؤخراً ضمن قائمة التراث العالمي في منظمة (اليونسكو)، واختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019م.

يذكر أن فعاليات "موسم الشرقية 2019" يُعد أول موسـم مــن مواسم السعودية الإحدى عشر، وهو أكبر حدث تحتضنه المنطقــة الشرقية، ضمن برنامج جودة الحياة 2020، عبر مجموعة الأنشطة والفعاليات المتنوعة في العديد من المواقع داخل الأحساء، ليحظـى أكبر عـدد مـن الـزوار بفرصـة حضورهـا والاستمتاع بهـا.