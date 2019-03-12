وفاة 5 طلاب في تصادم حافلة مدرسية بالعلا

توفى 5 طلاب وأصيب طالبان، الاثنين، إثر حادث تصادم مروع بين حافلة مدرسية، وسيارة خاصة، وقع على طريق مغيرا أبو زرائب "طريق زراعي" في محافظة العلا، وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث، وما زال التحقيق مستمراً لمعرفة ملابساته.

وفي سياق الحادثة، أصدرت إدارة التعليم بمحافظة العلا، بياناً توضيحياً حول حادث تصادم سيارة خاصة مع باص نقل الطلاب، وقالت في بيانها: في صباح اليوم الاثنين، وعند الساعة 7,20 وقع حادث تصادم في طريق مغيرا أبو زرائب "طريق زراعي" بين سيارة خاصة من نوع دهاتسون غمارتين، وحافلة النقل المدرسية التابعة لشركة "سيتكو" لطلاب مدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم بمغيراء.

وأضافت: نتج عن الحادث وفاة خمسة طلاب كانوا في السيارة الخاصة بهم وهم: عمار سعود مساعد الجهني، الصف الأول الابتدائي بمدرسة زيد بن ثابت 7 سنوات، وزياد سعود مساعد الجهني، الصف الثالث الابتدائي بمدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم 9 سنوات، ومحمد أحمد حمود الجهني، الصف الثالث الابتدائي بمدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم 10 سنوات، وحمود أحمد حمود الجهني، الصف الثاني المتوسط بمدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم 13 سنة، وعبدالرحمن سعود مساعد الجهني (سائق السيارة) الصف الثالث بثانوية الملك عبدالعزيز 17 سنة.

وتابعت: كما أسفر الحادث عن إصابة كل من عبدالعزيز سعود مساعد الجهني، الصف الثاني المتوسط بمدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم (إصابة بسيطة) 13 سنة، وحالته مستقرة، ونايف سعود مساعد الجهني، الصف الأول الثانوي بثانوية الملك عبدالعزيز (إصابة حرجة) 15 سنة، وقد باشرت الجهات الأمنية الحادث وما زال التحقيق مستمراً لمعرفة ملابساته.