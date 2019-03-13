تفاصيل وفاة طفلة اختناقاً داخل حافلة مدرستها في القنفذة

فتحت الجهات الأمنية في القنفذة، ملف التحقيق لكشف ملابسات وفاة طفلة اختناقا داخل حافلة مدرستها الأهلية بمحافظة القنفذة التابعة لمكة المكرمة.

وفي تفاصيل وفاة الطفلة التي لم تتجاوز الرابعة من عمرها، بعد نسيانها من قبل سائق الحافلة، ولم يتم اكتشافها إلا بعد أن قامت الطالبات بالركوب للذهاب لمنازلهن عند الظهيرة، فسارعن لإخبار معلماتهن اللاتي طلبن الهلال الأحمر وحاولن إنعاشها إلا أن الكشف الطبي أثبت وفاتها.

وعلقت إدارة تعليم القنفذة على الحادثة بتغريدة لها على "تويتر" جاء فيها: "تبلغت إدارة التعليم عن وجود حالة اختناق لتلميذة في إحدى المدارس الأهلية بقسم رياض الأطفال داخل الباص، ونقلت على الفور للمستشفى العام واتضح وفاتها، والإدارة إذ آلمها الخبر تتقدم بأحر التعازي لأسرتها، وتسأل الله أن يجبر مصابهم، ويلهمهم الصبر والسلوان.. وتعمل الإدارة على بحث تفاصيل ماحدث".