في السعودية "أسعد 5 كم على الأرض".. هنا القصة والتاريخ

حددت الهيئة العامة للترفيه يوم 23 آذار/مارس من الشهر الجاري يوماً أطلقت عليه (أسعد 5 كيلومترات على الأرض)، لاستضافة "سباق الألوان"، وهو عبارة عن سلسلة سباقات للجري تعد الأكبر في العالم لمسافة 5 كيلومترات في 3 مدن سعودية.

حيث تبدأ السباقات بمدينة الخبر يوم السبت 23 مارس، على أن يتم تحديد موعدي السباقين الآخرين في كل من الرياض وجدة.

كما سيطلق هذا الحدث ألوانه المفعمة بالمرح في المملكة، ضمن جولة (البطل العالمية) لهذا العام، التي يتوقع أن تستقطب نحو 15 ألف مشارك في كل مدينة، وتكمن جماليات هذا السباق الغني بالألوان، أن يجتاز المشاركون خط النهاية مخضبين بالألوان.

في حين كشف سلطان الفقير، المدير التنفيذي للعمليات في الهيئة العامة للترفيه، أن الهيئة تتطلع لاستضافة (سباق الألوان) في السعودية بأجوائه النابضة بالحيوية، تماشياً مع مساعي "الهيئة العامة للترفيه" وبرنامج جودة الحياة 2020 الرامي إلى توفير خيارات جديدة، تعزز مشاركة الناس في النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية.

يذكر أن سباق الألوان انطلق لأول مرة في عام 2012 ثم تحول إلى ظاهرة عالمية وانتقل إلى 40 دولة واستقطب أكثر من 7 ملايين متسابق.