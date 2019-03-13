من هي الفتاة التي قدمت حفل مشروعات منطقة عسير؟

لفتت الشابة نجود الشهراني الأنظار بحضورها المتألق في تقديم حفل الإعلان عن خطة استكمال مشروعات منطقة عسير، وأبدت نجود سعادتها باعتبارها أول فتاة من المنطقة تقدم حفلاً رسمياً يحضره أمير منطقة عسير وثلاثة من وزراء الدولة.

كما عبرت نجود الشهراني عن سعادتها بخوض التجربة الأولى على منصة المسرح، وأنها تشعر بالفخر للظهور في هذا المحفل الكبير.

وقالت في حديثها لـ"العربية.نت": "اختياري كان بعد تجربة سابقة في تقديم فقرات المؤتمر الدولي للإعلام والإرهاب عام 2016 عندما كنت طالبة في مرحلة البكالوريوس في الإعلام، ولكن بلا شك أن التقديم في هذه المناسبة كان الأكثر تميزاً". وأضافت: "كنت أشعر بزهو وأنا أرى المشاريع الكبيرة والأرقام الضخمة للتنمية في عسير، وحقيقة امتزجت لدي التجربة بمشاعر الرهبة والفرح والحماس، وتحقيق الحلم والطموح في نفس الوقت".

وحول أبرز داعميها في العمل الإعلامي، قالت: "أدين بالفضل لله ثم لوالدي ووالدتي وأساتذتي بالجامعة، وكانت ردود الفعل التي وصلتني مشجعة وأكثر من رائعة" .

وختمت الشهراني حديثها بأن الفتاة السعودية أبرزت الكثير من إبداعاتها وقدراتها المميزة في ظل التشجيع والدعم اللامحدود الذي تجده لإثبات هوية الإعلامية السعودية بشكل لافت.