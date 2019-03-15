كشف هوية مصاب سعودي بهجوم نيوزيلندا الإرهابي وحالته

علمت "العربية.نت"، من مصدر، أن أحد المصابين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي بمسجد كرايست تشيرش هو أصيل الأنصاري، وأن إصابته كانت بالركبة اليمنى، وذلك أثناء هروبه من السفاح وقت إطلاقه النار، ودخل أحد المنازل القريبة من المسجد.

وحالة الشاب السعودي مستقرة حالياً، وقد تابعت السفارة السعودية حالته وفي انتظار إجراء عملية جراحية له يوم غد، بحسب المصدر.

موضوع يهمك أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا، الجمعة، إصابة اثنين من رعاياها بجروح في حادث الهجوم على المسجدين في... السعودية تعلن إصابة مواطنيْن في هجوم نيوزيلندا الإرهابي السعودية

ويبدو من إحدى الصور أن أصيل وصل إلى نيوزيلندا أول الشهر الحالي.

وارتفعت حصيلة #هجوم_نيوزيلندا_الإرهابي على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش النيوزيلندية إلى 49 قتيلاً على الأقل، و48 جريحاً، بينهم أطفال، بحسب آخر أرقام أعلنتها الشرطة في نيوزيلندا، فيما تم توجيه تهمة القتل إلى رجل.

وقال مفوض الشرطة في البلاد، مايك بوش: "وجهت تهمة القتل إلى رجل في أواخر العشرينات من عمره، ومن المفترض أن يمثل أمام محكمة كرايست تشيرش غداً صباحاً".