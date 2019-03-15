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"كبار العلماء" تدعو العالم لتجريم الخطابات العنصرية

المصدر: دبي ـ العربية.نت
مسجد النور في نيوزيلندا الذي شهد المجزرة
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دانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة الحادث الإرهابي المروع الذي استهدف مصلين في مسجدين بنيوزيلندا ونتج عنه عشرات القتلى وعشرات الجرحى بينهم أطفال.

وقالت الأمانة، في بيان صدر الجمعة "إننا إذ ندين بأشد العبارات هذه الجريمة الوحشية الهمجية التي قام عليها إرهابيون متطرفون لندعو العالم أجمع بدوله ومنظماته ومؤسساته إلى المسارعة إلى تجريم الخطابات العنصرية قانونياً، فهي التي تغذي التطرّف والإرهاب، وتؤدي إلى مثل هذه الحوادث الإرهابية الوحشية".

وأكدت أن الخطابات العنصرية التي تعد الآخر منبوذا تجب محاربتها، فهي لا تخدم السلم والأمن العالمي الذي يتنادى إليه جميع العقلاء في العالم.

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#هجوم نيوزيلندا

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