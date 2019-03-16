السعودية.. الأنصاري خضع لعملية جراحية وحالته مستقرة

أكدت سفارة السعودية في ولينغتون بنيوزيلندا أن المواطن أصيل الأنصاري، الذي أصيب في الهجوم الإرهابي على مسجدين في منطقة كرايست تشرش النيوزيلندية، الجمعة، خضع لعملية جراحية، صباح السبت، وحالته مستقرة، ومن المتوقع خروجه من المستشفى الأحد.

وأبانت السفارة أن موظفيها قاموا بزيارة الأنصاري في المستشفى والاطمئنان على صحته.

فقد قام موظفي السفارة بزيارة المواطن/ اصيل الانصاري في المستشفى والاطمئنان على صحته حيث خضع لعملية جراحية صباح هذا اليوم وحالته مستقرة الآن ومن المتوقع خروجه من المستشفى غداً الأحد بفضل من الله.



ونسأل الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه والله خير الحافظين — KSA Embassy New Zealand (@KSAembassyNZ) March 16, 2019

وقال الأنصاري، الذي كان متواجداً في مسجد النور في منطقة كرايست تشرش لحظة وقوع الاعتداء، في حديث مع "العربية.نت"، الجمعة، إن الهجوم وقع عندما تأهب المصلون للصلاة بعد خطبة الإمام، موضحاً أن الإرهابي استهدف أولاً من كان أمامه ثم أطلاق الرصاص على الإمام، وبعدها استهدف باقي المتواجدين في المسجد.

كما ذكر أن الإرهابي أصابه في رجله عندما كان يهرب من المسجد.