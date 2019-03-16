لماذا رفض بومبيو مطالب بوقف دعم التحالف في حربه باليمن؟

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنه يجب تقديم الدعم لتحالف دعم الشرعية في اليمن، حتى لا ينتقل اليمن إلى السيطرة الإيرانية، وحتى لا تصبح دولة يحركها نظام إيران الفاسد.

وأضاف بومبيو، خلال تصريحات، الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ترفض تقييد المساعدات للتحالف الذي تقوده السعودية، مشدداً على أن بلاده تدعم التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن.

وقال بومبيو: "السبيل لتخفيف معاناة الشعب اليمني لا يكون بإطالة أمد الصراع عن طريق إعاقة شركائنا في المعركة، لكن بمنح التحالف الذي تقوده السعودية الدعم الذي يحتاجه لهزيمة المتمردين المدعومين من إيران وضمان السلام العادل".

كما أشار إلى أن السعودية قدمت مساعدات كبيرة لليمن وشعبه تقدّر بالمليارات، مشدداً على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم لابد أن ينفذ.