أهل الحديث ببنغلادش تؤيد بيان الرياض حول هجوم نيوزيلندا

أكد رئيس جمعية أهل الحديث في بنغلادش، الشيخ محمد مبارك، تأييد الجمعية الكامل لما صدر عن المملكة العربية السعودية من استنكار للحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة في مسجدين بنيوزيلندا وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى من دول عدة، بينها بنغلادش.

وأشاد الشيخ مبارك بما تضمنته تغريدة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في حسابه الرسمي على تويتر، وأنها تمثل كلام جميع المسلمين في الأمتين العربية والإسلامية، وما هذا الحادث الإرهابي الذي وقع داخل مسجدين من بيوت الله تقام فيهما الصلاة بكل طمأنينة وخشوع إلا دليل على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وما هو إلا نتيجة لخطابات الكراهية التي سبق وأن حذرت منها السعودية.

إن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزلندا، عمل إرهابي، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب.

نسأل الله أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) March 15, 2019

كما اختتم تصريحه بالدعاء بالرحمة لقتلى الحادث الإرهابي، متمنياً الشفاء للمصابين.