السعودية.. الإعلان عن إنشاء مركز حربي جوي

كشف قائد القوات الجوية السعودية، الفريق ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، في تصريح لـ"العربية"، الأحد، عزم المملكة إنشاء مركز حربي جوي في المنطقة الشرقية، مماثل لما هو موجود في قاعدة نيليس الجوية بولاية نيفادا الأميركية.

من جهته، قال الخبير العسكري، مصطفى العاني، في حديث لـ"العربية"، إن إنشاء المركز الحربي الجوي يعتبر عملية متطورة جداً لا تحدث إلا بالدول المتقدمة، والتي تمتلك سلاحين جويين ودفاعيين كبيرين.

وأوضح العاني أن التحديات والتهديدات التي تواجهها المملكة تتطلب وجود هذا النوع من المنظومات العسكرية المتطورة.