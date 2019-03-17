"الإعلام" السعودية تحتفي بمشاركي معرض الرياض للكتاب

كرمت وزارة الإعلام السعودية، الجهات المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م في احتفاءٍ أقيم بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس، تخلله إطلاق برامج "أنوفا للاستثمار" ومتجر "جملون" للكتاب العربي، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة صالح العزاز لدعم الثقافة والإبداع في الوطن في فروع التصوير الفوتوغرافي، والإعلام، والبيئة والآثار، وفرع بمسمى "عش العنكبوت". وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووسط حضور عدد من المسؤولين والمثقفين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي، أعلن ابن الراحل عبدالله العزاز، أسماء العشرة الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى،حيث كرم وكيل وزارة الإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان، ومدير المعرض عبدالله الكناني، الفاز في فئة "عش العنكبوت" الدكتور سعدي طاهر، وفيصل آل الشيخ، وفي فئة التصوير الفوتوغرافي الفائزين نورة العمري وعبدالسلام العمري وعبدالرحمن صالح وعبدالله الحبردي، وفي فئة الإعلام، عبدالرحمن أبو مالح وماجد الدوحان، وفي فرع البيئة والآثار الفاز مروان الجهني ومعاذ العوفي.

وخلال الحفل الخطابي، أوضح المشرف العام على الجائزة خالد الجريوي، أن الجائزة تهدف لتكون إحدى أهم الجوائز العربية والعالمية في مجال دعم الثقافة والإبداع، وتطوير المواهب الشابة لخدمة مجتمعاتهم، مشيراً إلى أن الراحل صالح العزاز وضع بصماته مبكراً في عالمنا الإبداعي والثقافي، وأسهم في كتابة المقالة النوعية والتحقيقات الصحفية في العديد من الصحف العربية.

وتحدث ابن الراحل، عبدالله العزاز، عن سيرة والده واهتمامه بالثقافة والكتابة، ورحلته مع العمل الصحفي والتصوير الفوتوغرافي، حتى وفاته - رحمه الله - في العام 2002م.

من جهته، أعرب عضو اتحاد الناشرين العرب سعيد عبده في كلمة الناشرين عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، ولوزارة الإعلام، على ما وجدوه خلال مشاركتهم في المعرض من ترحيب وتسهيلات ودعم غير محدود.

وأكد أهمية المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب، لما له من ثقل وأهمية على مستوى معارض الكتب في الوطن العربي، مضيفاً أن مهمة الناشرين تتمثل في نشر الثقافة والإسهام في تنوير وبناء الإنسان العربي وتسليحه بالثقافة والمعرفة لبناء مجتمعه ووطنه.

بدورها، عبرت الدكتورة صباح العرفي في كلمة ضيوف المعرض، عن شكرها وتقديرها لوزارة الإعلام وللقائمين على المعرض، مثمنة مشاركة مملكة البحرين ضيف شرف الدورة الحالية،فيما ألقى الشاعر التونسي محمد مثلوثي قصيدة بهذه المناسبة.