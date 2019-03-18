الجبير عن هجوم نيوزيلندا: الإرهاب لا دين ولا عرق له

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن ما يحدث في العالم من تعاطف وتضامن مع المسلمين جراء الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين ولا عرق له، وترفضه الإنسانية بأجمعها.

وأضاف الجبير أن نيوزيلندا بلد آمن ومسالم ومنفتح على الجميع، وما قامت به رئيسة الوزراء والحكومة والشعب النيوزيلندي خير دليل على ذلك.

وقتل 50 شخصا في هجوم إرهابي على مسجدين في مدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا.

موضوع يهمك بلغ عدد ضحايا الحادث الإرهابي في نيوزيلندا 50 قتيلًا، من جنسيات متنوعة بحسب ما نشرت صحف نيوزيلندية، وهنا قائمة بأسماء... بالصور.. تعرف على ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا العرب و العالم

ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل، السبت، إلى الإرهابي الأسترالي برينتون هاريسون تارانت.

ومثل تارانت أمام المحكمة الجزئية في كرايست شيرش مكبل اليدين ومرتديا ملابس السجن البيضاء يوم السبت، حيث تم حبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل/نيسان. وقالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

ووصفت رئيسة الوزراء الهجوم بالإرهابي، وهو أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا. ورفعت السلطات مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة.

وجرى بث الهجوم الإرهابي على أحد المسجدين في مدينة كرايست شيرش على فيسبوك.