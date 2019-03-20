بدر بن فرحان: "الرياض آرت" سيحول العاصمة لمعرض مفتوح

قال وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان إن مشروع "الرياض آرت"، أحد المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض يهدف إلى تحويل العاصمة إلى معرض فني مفتوح سيشهد تنفيذ أكثر من 1000 عمل فني.

وأضاف وزير الثقافة، في مقابلة مع "العربية" أن المشاريع التنموية التي تم إطلاقها في الرياض ستساهم في رفع جودة الحياة.

واعتبر أنها تشكل جزءاً رئيسياً من رؤية المملكة 2030. وأشار الوزير إلى أن مشروع "الرياض آرت" سيبدأ تنفيذه في النصف الثاني من 2019، ليكون مشروع "الرياض آرت" جاهزاً في أواخر عام 2023.