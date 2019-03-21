الشيباني والمريخي يشعلان "ليالي الشعر" في الأحساء

انطلقت "ليالي الشعر" في أولى أمسياتها، مساء الاثنين، وسط باحة قصر إبراهيم الأثري، الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، لمدة ثلاث ليالٍ متتالية، ضمن فعاليات موسم الشرقية 2019، وسط تناغم جميل جمع الشعر وأنغام المقطوعات الموسيقية، ليؤكد نجما الأمسية الشاعر السعودي خالد المريخي، والشاعرة الكويتية بشاير الشيباني، قدرتهما على إعادة جمهور الشعر إلى الواجهة العريضة في الأحساء، بحضور تجاوز الألف من الجنسين.

وقصت الشيباني شريط "ليالي الشعر" واصفة الأحساء بأرض الشعر والكرم، لتبدأ بتقديم حزمة من القصائد التي امتازت برشاقة المفردات وسط عمق المعاني وسمو الكلمات.

وبدأت الشاعرة بقصيدتها: "يا طول البال على غيابك.. ويا ثقل الليل على قلبي"، ثم ألقت قصيدة: "ألوم الضي في عتمة الليل، والنجمة القريبة، وقلب حي جافاك حيل"، لتتوالى قصائدها الشعرية وسط انسجام وتفاعل الجميع، فيما لبت طلب الحضور بقصيدة "تحب غيري" لتقول: "تناديني باسم ثاني وتحلف زلة بلساني.. وقلبي يحضن كذوبك عماه الحب صدقني".

بعد ذلك، اعتلى المريخي منصة "ليالي الشعر"، ولم يخفِ سروره بكثافة الحضور، ليقول: "ليس بمستغرب على أهالي الأحساء، فهم أهل شعر وفن، وهذه الفعالية تعكس اهتمامهم بالشعر الشعبي في الخليج، وموسم الشرقية يعتبر من البرامج الناجحة ذات الأهداف السامية نظير مخرجاته وتنظيمه الرائع".

وأظهر عبر قصائده امتلاكه قوة سبك المفردات الشعرية بأسلوبه المميز وسط حراك مجازي جميل مليء بالمشاهد والصور، كما استطاع الإمساك بزمام الصورة الفنية والخيال الشعري والكلمات العذبة في جميع قصائده.

وبدأ المريخي أمسيته الشعرية بقصيدته الوطنية: "معاهدينك يا دارنا بالرخاء والشدة.. وأرواحنا يا المملكة في الحب هيمانة"، ليصدح بعدها بقصيدته الشهيرة "يحق لك يا السعودي ترفع الهامة"، والتي سبق أن أخرجها في فيديو كليب وطني.

وكعادته، طلب من الجمهور مشاركته بعضاً من قصائده المغناة مثل: "سواها قلبي"، و"ما بين بعينك"، و"أبيك يسلم رأسك"، كما ختم بقصيدة مهداة بمناسبة يوم الأم العالمي: "أمي رضاها يكفيني.. وجودها مالين عيني"، والتي لاقت صدىً في إحساس الحضور.

وصاحب الأمسية، التي قدمها الإعلامي بدر الخليوي، وصلات غنائية لفرقة رنيم أدت مقطوعات موسيقية وبعض الأغاني الشهيرة عن فناني الأحساء الشعبيين، منهم محروس الهاجري في أغنية "غدار أعرفك يا بحر غدار".