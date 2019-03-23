السعودية.. أمر ملكي بتعيين محافظ للصناعات العسكرية

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، أمراً ملكياً بتعيين المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي محافظًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير، بحسب ما أفادت وكالة "واس".

كما تم تعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائبًا لوزير التعليم، و الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعدا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

إلى ذلك، عين الدكتور محمد بن يحيى بن غرامة الشهري مديرًا لجامعة الحدود الشمالية، والدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة، والدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامري مديرًا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة.

كما عين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.