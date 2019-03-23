سعوديون يقودون فريقاً طبياً لتخفيف آلام أطفال تنزانيا

تحولت آلام بعض أطفال "تنزانيا" وأسرهم إلى سعادة وفرحة، بعد قدوم "منظمة البلسم الدولية"، والتي تعمل لعلاج أكبر عدد ممكن من المرضى في المناطق المحتاجة، لإجراء عمليات جراحية معقدة للأطفال.

قام خبراء المنظمة منذ وصولهم دار السلام مطلع الشهر الحالي، إلى تجهيز المواعيد واستقبال الحالات الحرجة في "موهيبلي"، كبرى مستشفيات تنزانيا، وإجراء الفحوص الطبية الأولية، وتحديد مواعيد لإجراء جراحات لأطفال بعضهم لم تتجاوز أعمارهم 4 أعوام.

وأوضح رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور زكريا حبيب لـ"العربية.نت" بقوله: "سبق لنا زيارة تنزانيا ضمن مبادرات علاجية سابقة، ولاحظنا عدم وجود كفاءات طبية في مجال الأطفال، وأن الخبرات المحلية غير متقدمة، وجاءت استجابة لطلب الحكومة التنزانية للمرة الثانية، بالتنسيق مع السفير التنزاني بالرياض حميد عيد مغازي ومع وزارة الصحة في تنزانيا، حيث يتكون الفريق الطبي من مجموعة أطباء استشاريين في طب الأطفال في ثلاثة تخصصات مختلفة، من الكوادر الطبية السعودية والإماراتية والأميركية والماليزية.



وأبان، بأن العمليات التي تمت في تنزانيا، عبارة عن عمليات معقدة لحالة النقص التي تعانيها البلاد في تخصص الأطفال، حيث لا يوجد سوى طبيبي جراحة للأطفال لعلاج أكثر من 50 مليون نسمة.

وأشار الدكتور زكريا بأن العمليات تستهدف التشوهات الخلقية في الجهاز الهضمي والبولي، وتحتاج لكوادر متدربة في العلميات المتقدمة من المناظير والجراحة وسيتم استهداف 50 طفلا في تنزانيا، كما تستهدف تدريب الكوادر الطبية.

وأضاف: "تم عمل 26 عملية بمشاركة 11 طبيبا وأخصائيا من السعودية، للقيام بعمليات تقديم الخدمة وتدريب الكوادر الطبية، والحملات ستتكرر إلى هذا المخيم كل 4 أشهر ولمدة أسبوع، حتى عام 2021 م، لحين إيجاد فريق عمل يقوم بهذه العمليات المعقدة".





وأشار إلى أن الحملة تستهدف تنظيم دورة تدريبية في الرعاية التنفسية لأكثر من 50 ممارساً صحياً تنزانياً، وإجراء عمليات جراحية معقدة للأطفال بواسطة المناظير، مع تدريب الكادر الطبي المحلي، إلى جانب إجراء عمليات جراحية معقدة للمسالك البولية للأطفال مع تدريب الكادر الطبي المحلي.

وذلك بعد النجاح الذي حققته في رحلات "بلسم 1"، و "بلسم 2" لعلاج مرضى القلب في اليمن، وبلسم 3 لعلاج مرضى القلب في تنزانيا وبلسم 4 لعلاج مرضى العيون في اليمن.