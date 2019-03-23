هذا ما فعله 100 شاب لإسعاد المحتاجين شرقي السعودية

نشر أكثر من 100 شاب سعودي من طلاب معهد الجبيل التقني في أحياء محافظة الجبيل شرقي السعودية، السعادة والفرحة لأكثر من 100 أسرة متعففة، عبر بادرة لإنارة وصيانة بيوت الفقراء، ضمن برنامج ميداني لخدمة المجتمع، يسعى إلى تقديم خدمات صيانة المنازل لعدد من الأسر ذات الدخل المحدود في مختلف أحياء الجبيل.

واستجابة لنداءات هذه الأسر الفقيرة، انبثقت مبادرة "صيانة المنازل" منذ عام 2007، ضمن إطار برامج شراكة المعهد مع عدد من الجمعيات الخيرية التي تعنى بتحسين وضع الأسر ذات الدخل المحدود، ولتعزيز المسؤولية المجتمعية الهادفة إلى دعم وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع، وتحسين حياة الأسر في الأحياء الفقيرة، وتنمية حس المشاركة والتطوع لدى الطلاب الذين شكلوا فرقًا للصيانة بتقديم خدماتهم وخبراتهم بالمجان، لإسعاد أهالي الأحياء والتفاعل مع معاناة الأسر التي تعاني من مشاكل فنية بمسكنها، وتقلق أمنها وسلامتها في منازل قديمة متهالكة أو غير مكتملة لشروط المسكن الآمن.

والتقت "العربية.نت" الطلاب المشاركين في صيانة أحد المنازل بحي الحويلات بالجبيل الصناعية، والذين انخرطوا في هذا العمل الإنساني والإغاثي الهادف إلى إنارة منازل الأسر الفقيرة غير القادرة على توفير تكلفة تركيب مصابيح الإنارة وصيانة الإمدادات الكهربائية، لتجنب حدوث كوارث حريق في ظل عدم توفر وسائل الإنارة الآمنة، ومحاولة لتجاوز حُلكة ظلام الفقر.

سلامة إمدادات الكهرباء

وتتضمن المبادرة صيانة المنازل وتغيير الإنارة وتركيب إنارة جديدة، والتأكد من سلامة الإمدادات الكهربائية وترميم الجدران، وإعادة إعمار المنازل لتحسين حياة القاطنين بها، وتشجيعهم على العمل بروح عالية والاندماج مع المجتمع بسعادة وتعزيز روح التعاون بينهم، ونشر البهجة والأمل ومجابهة ظروف الفقر والبؤس.

وتشمل مبادرة الصيانة الإنارة الآمنة للأسر الفقيرة، وزيارات للمنازل وتقديم إرشادات تهدف لتوعية الأهالي من مخاطر اللجوء إلى الإنارة بإمدادات متهالكة، وسبل التعامل مع البدائل الآمنة أثناء حدوث عطل كهربائي، ويسعى الطلاب في زياراتهم وتنقلاتهم بين الأحياء إلى استثمار حقيقي لمواهبهم التطوعية، وتمكين قدراتهم ومهاراتهم الدراسية على الإبداع، فضلا عن استثمار الموارد للوصول إلى كل ما هو جميل ومريح لإسعاد الأسر المتعففة.