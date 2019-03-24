السعودية..أمر ملكي بترقية وتعيين 32قاضيا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 32 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية 5 قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 4 قضاة من درجة (رئيس محكمة/أ) إلى درجة (قاضي استئناف)، وترقية 7 قضاة من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية 8 قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ).

كما أفاد اليوسف بأن الأمر الملكي اشتمل على تعيين ملازمين قضائيين على درجة (قاضي/ب)، وترقية 6 قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كذلك أكد أن الأمر الملكي، وما تَضَمّنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل والمستمر من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وحرصهما واهتمامهما بمرفق القضاء.

وكان الملك سلمان قد أصدر، في وقت سابق، أمراً ملكياً بتعيين المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي محافظاً للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.

وتم تعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائباً لوزير التعليم، والدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعداً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

كذلك عين الدكتور محمد بن يحيى بن غرامة الشهري مديراً لجامعة الحدود الشمالية، والدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة، والدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامري مديراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة.

وعين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.