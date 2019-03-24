الملك سلمان يتوج الفائزين بجائزة الملك فيصل

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الأحد، في الرياض حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحادية والأربعين لهذا العام.

وقد هنأ خادم الحرمين الشريفين الفائزين بنيلهم جائزة الملك فيصل العالمية في مختلف فروعها.

عقب ذلك اطلع الملك سلمان على معرض مصور بعنوان (سلمان الوفاء).

وذهبت جائزة الملك فيصل في الكيمياء إلى البروفيسور جان فريشيه، نائب الرئيس الأعلى للأبحاث والابتكار والتنمية الاقتصادية السابق في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".

شاهد ماذا قال الفائزون بجائزة الملك فيصل بعد تتويجهم To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وتم اختيار البروفيسور فريشيه نظير أعماله الرائدة في مجال التصنيع المتقارب للجزيئات المتسلسلة وتطبيقاتها، والتضخيم الكيميائي للمقاومات الضوئية، والخلايا الضوئية العضوية.

ومن بين الفائزين العام الحالي، الدكتور المصري، محمود فهمي حجازي، عن فرع اللغة العربية والأدب، بالاشتراك مع الدكتور عبد العلي الودغيري.

وتتم عملية اختيار الفائزين بالجائزة وفق معايير دولية دقيقة.

يُذكر أن 20 من الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في فرعي العلوم والطب حصلوا بعدها على جائزة نوبل.