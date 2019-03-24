هذا ما قاله أيكون ومونتانا عن السعودية

احتضنت الدمام شرق السعودية، حفلات غنائية عالمية، عبر منصة موسم الشرقية، شارك فيها المغني الكوبي "بيتبول"، والموسيقي "ديد ماوس" المشهور بالآلات الموسيقية، كما شارك المغني العالمي فرنش مونتانا في حفلة ثلاثية مشتركة، تجمعه مع الفنان العالمي ايكون، الذي يُعَدُّ من أشهر مغنِّي الراب لأول مرة في السعودية.

في حين جدّد الفنان عمرو دياب لقاءه مع عشاقه على خشبات مسرح لايف بارك من تنظيم الهيئة العامة للترفيه.

وعلق أيكون في تصريحه لـ"العربية.نت" عن سبب مشاركته قائلاً: "السعودية تشهد تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة، وأحببت أن أكون عنصراً في هذه المشاريع والرؤية الجديدة بعد دعوتي للمشاركة، وأنا سعيد بالجمهور الكبير الذي حضر".

وأما فرنش مونتانا فأكد أن السعودية ستكون من ضمن خططه للفيديو كليبات القادمة، وسوف يحيي حفلات أخرى قريباً.

وسيقوم الفنانان بأداء العمرة بعد عرضهمها الذي قدماه في المنطقة الشرقية، وسط حضور كبير ضمن فعاليات موسم الشرقية.