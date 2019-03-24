"قلب واحد".. مهرجان سعودي إماراتي بطابع كوري

انطلق المهرجان السعودي الإماراتي، بعنوان "قلب واحد"، بطابعه الكوري، في نسخته الأولى بالعاصمة الرياض مستقبلاً الآلاف من محبي الثقافة الكورية.

ويقام المهرجان، الذي يعد التجمع الثقافي الأكبر لكوريا الجنوبية في السعودية، لمدة خمسة أيام وحتى الخامس والعشرين من آذار/مارس، حيث يضم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية التي تحمل في مضمونها عرض الحضارات وتبادل ثقافات الشعوب. وافتتح المهرجان باستعراض الفنونِ التقليدية لكل من الشعبين السعودي والإماراتي.

تجمهر كبير من قبل محبي الثقافة الكورية، وكذلك العوائل الكورية المقيمة في الرياض لحضور مختلف العروض الموسيقية الترفيهية الكورية من فنِ الكيبوب وأغاني الدراما الكورية والرقصات التقليدية وكذلك البي بوي.

كما تضمن الحفل تقديم أشهرِ المأكولات الكورية الشعبية كطبقِ التوبوكي، وهو كعك الأرز مع الصوص الحار وكذلك لحم البلجوجي.

وقدمت الفتيات من مختلف الأعمار والعوائل السعودية لاستكشاف معالم الثقافة الكورية التي باتت تحظى برواج كبير بين فئة الشباب مع انتشار الأعمال الكورية من مسلسلات وأفلام وموسيقى حول العالم.

ومن أبرزِ فعاليات المهرجان، استضافة خبيرات التجميل من كوريا الجنوبية لتقديم وتعريف الفتيات السعوديات على أبرز تقنيات المكياج الكوري لمشاهير فنِ الكيبوب الذي يُعرف ببساطته وأسلوبه الخاص.

ويهدف مهرجان "قلب واحد"، الذي سيقام في مختلف المدن السعودية، إلى عكس الثقافة السعودية العربية أمام الشعوب الصديقة وتقريب المسافات بين الحضارات.