"موهبة" السعودية تقيم اختبار مسابقة الكانجارو للرياضيات

أقامت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أمس، اختبار مسابقة "الكانجارو للرياضيات" الذي تم في مناطق المملكة كافة.

وتأتي إقامة الكانجارو للرياضيات بالتزامن مع جميع الدول المشاركة في المسابقة، من خلال المدارس التي قامت بالتسجيل الذي تم الإعلان عن بداية التسجيل فيها مطلع العام الميلادي الحالي، حيث استمر التسجيل حتى تاريخ 7 مايو في المسابقة عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالمملكة عبر الرابط p://www.kangarooksa.com الذي يتضمن معلومات عن آلية المسابقة وشروطها، ونماذج للاختبارات، والجدول الزمني لمراحلها.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي أن "موهبة" حريصة على تعزيز التنافس الإيجابي والشغف نحو العلوم والرياضيات، عادا المسابقة إحدى أهم الفعاليات العالمية لما تقوم به من إدخال المرح في الرياضيات مع الأصالة العلمية والتميّز في جودة الأسئلة، مؤكداً سعي "موهبة" إلى تعزيز الشغف بمادة الرياضيات، والمساعدة في تطبيقها في قوانين الطبيعة والأنشطة الحياتية، وتطوير قدرة الطلبة على التفكير والتحليل وحل المشكلات وبناء المفاهيم المجردة بأسلوب ممتع وجذاب.

وأشار الدكتور المتحمي إلى تجاوز عدد المشاركين في الاختبار، 45 ألف طالب وطالبة في أكثر من 210 مقرات موزعة في أنحاء المملكة كافة.

من جانبه، بين المشرف العام على إدارة المسابقات في "موهبة" الدكتور عبدالعزيز الحارثي أن المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، أقامت مسابقة الكانجارو، وهي تعد أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث ثانوي.