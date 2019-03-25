أطباء سعوديون يجرون 68 عملية قلب في اليمن

نجح فريق طبي سعودي، تابع لمنظمة البلسم الدولية، بإزالة ورم في البطين الأيمن لقلب مريض يمني، في أول عملية قلب مفتوح أجراها كادرها الطبي فور وصوله لمدينة المكلا في محافظة حضرموت اليمنية.

الأستاذ واستشاري جراحة القلب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والرئيس التنفيذي لمنظمة البلسم الدولية الدكتور عماد بخاري، أبان بأن الفحوصات التي أجريت على مريض يعاني من آلام شديدة في الصدر، بينت وجود ورم حميد في البطين الأيمن لقلبه، حيث تم بحمد الله إزالته وإتمام العملية بنجاح.

كما أضاف الدكتور بخاري: "هذه الحالة من الحالات النادرة، وتؤثر على حياة المريض، كما قد تتسبب له بمضاعفات خطيرة إن لم يتم إزالتها بشكل سليم".

الجدير ذكره، أن الفريق الطبي باشر العمل فور وصوله إلى مدينة المكلا، وتوجه لمركز نبض الحياة، وبدأ بإجراء الكشف على المرضى الذين قدموا للمركز، بعد نشر إعلانات عن موعد قدوم الفريق الطبي من المملكة العربية السعودية، ومن المقرر تسليم أجهزة طبية عبارة عن "جهاز أشعة صوتية للقلب، وصمامات للقلب وأدوات قساطر قلب للكبار والصغار، لمركز نبض الحياة، وجهازي تنفس صناعي لمستشفى الأطفال العام بالمكلا، في حفل يحضره وزير الصحة والسكان اليمني.

ويواصل الكادر الطبي إجراء عمليات القلب المفتوح، والقسطرة العلاجية التداخلية لمن تتطلب حالاتهم التدخل الجراحي، وفق التقارير التي سبق أن بعثت للفريق الطبي لدراستها من قبل الفريق المحلي قبل حضوره للمكلا.

ومن أهداف الرحلة إجراء أكثر من 14 عملية قلب مفتوح معقدة، وأكثر من 54 عملية قسطرة قلب تشخيصية وعلاجية، كما يستمر الكشف بالأشعة الصوتية على ما يقارب ٢٦٥ مريضا قَدموا من كافة أنحاء الجمهورية اليمنية خلال الأيام القادمة.