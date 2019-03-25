الرئاسة التونسية: الملك سلمان يزور البلاد الخميس

ذكرت الرئاسة التونسية، الاثنين، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيقوم بزيارة رسمية الخميس إلى تونس.

ومن المقرر أن يلتقي الملك سلمان الرئيس، الباجي قايد السبسي، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد قبل أن يشارك في قمة الجامعة العربية الأحد.

وستكون هذه الزيارة فرصة لتونس لاقتراح مشاريع من المحتمل أن تجذب استثمارات سعودية جديدة.

ويبلغ حجم هذه الاستثمارات حالياً ملياري دينار (600 مليون يورو).

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن الملك سيرافقه وفد يضم أكثر من ألف شخص من أجل الزيارة الثنائية أو القمة العربية التي ستليها ندوة اقتصادية عربية صينية في الثاني من نيسان/أبريل.