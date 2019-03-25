شاب سعودي يتحدى الإعاقة.. ويتفوق في ألعاب القوى

تحدى الشاب السعودي، عبد الرحمن زيد الضبعان، الإعاقة، وسجل قصة نجاح في بناء الذات، حين شارك مع المنتخب السعودي للدرجة الأولى في "بطولة فزاع في الشارقة" لألعاب القوى، ليخطف المركز السادس، في حين حقق المركز الرابع في بطولة الشارقة لألعاب القوى.

عبد الرحمن زيد الضبعان، البالغ من العمر 23 عاماً، شاب طموح ومتميز. وعلى الرغم من إعاقته، إلا أنه استطاع تجاوز كل الصعوبات وأثبت وجوده دون كسل أو تراخٍ.

وفي حديث مع "العربية.نت"، قال خال الشاب، علي محمد الضبعان، إن "عبد الرحمن يعمل كمشرف في مركز تسوق على الرغم من إعاقته في أطرافه اليدين والقدمين منذ ولادته، إلا أن هذه الإعاقة لم تقعده عن العمل والإبداع في مجال التصوير، والمشاركة مع المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة. ولم تكسر الإعاقة من عزيمته في الاعتناء بنفسه والاعتماد عليها، والعمل من أجل بناء ذاته، فهو يكره نظرات العطف ويواجه الحياة بقوة، مما جعل شقيقته تعيش لحظات عصيبة في انتظار ابنها بعد مشاركته في هذه البطولة".

وتابع علي: "عبدالرحمن نموذج مشرف لإرادة الإنسان التي لا تقهرها إعاقة، ولديه طموح تجاوز كل الصعوبات، فهو بطل في قهر الإعاقة، من هنا نؤكد بضرورة دعم وسائل الإعلام لهذه الفئة من أصحاب الهمم والعزيمة، فالإعاقة في التفكير وليست في الجسد".

وأضاف: "استطاع عبدالرحمن تجاوز الإعاقة بدعم من والده، ليجد متعته في قضاء يومه بممارسة الرياضة إلى عشقه للتصوير، وهوايته في تصوير الأطفال والطبيعة، ليجد محبة من الجميع".