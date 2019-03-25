شاهد جريان سيول الأكحل جنوب المدينة المنورة

بث فريق عواصف الغربية، مشاهد لسيول الأكحل بمحافظة ⁧وادي_الفرع⁩ جنوب منطقة ⁧المدينة المنورة، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة اليوم.

وأوضح خبير الأرصاد، حسن كراني، عدم استقرار يسود الأجواء، إثر دخول الكتلة الربيعية الشتوية الأجواء، مما أدى لانخفاض حراري على الحدود الشمالية الغربية، والحدود الشمالية، وشمال الغربية وسيستمر تعمقها في الأجواء، بصحبة تراكم سحابي كثيف خاصة على الوسط والشرق، كما أن هناك فرصة أمطار غزيرة وبرد وسيول وانعدام رؤية، وخلايا ممطرة على الغربية وجنوبا.

فيما أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم توقعات باستمرار هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية)، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الباحة، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، بينما يستمر نشاط الرياح العالية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق، وكذلك منطقة نجران، ويتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.