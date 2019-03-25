شاهد لحظة إطلاق غزال الريم في منتزه الغاط الوطني

شهد منتزه الغاط الوطني إعادة توطين غزال الريم، والذي قام بجهود مشتركة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للحياة الفطرية، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالعمل البيئي، وذلك بمناسبة أسبوع البيئة، كما تم إطلاق الأرنب البري والوبر في ثادق، في عملية توطين يشهدها عدد من المواقع التي روعي فيها عدد من السمات التي تكفل لها التكاثر في ظروف ملائمة.

ووثق بالفيديو عبدالعزيز العقيّل عضو مؤسس (جمعية آفاق خضراء البيئية) لحظات انتشار الغزلان في منتزه الغاط الوطني.

في حين أن المنتزه يعتبر أكبر المتنزهات الطبيعية، ويحوي نحو 200 ألف شجرة من 120 جنساً نباتياً ويتميز بوجود ينابيع مياه طبيعية جارية طول العام، وهو من أجمل المتنزهات الطبيعية على مستوى السعودية.

كما أن منتزه الغاط يعد أغنى المتنزهات في المملكة بغطائه النباتي، وتمت فيه زراعة 40 ألف شجرة من أشجار الطلح والسدر والسنو، يقع المنتزه جنوب المحافظة، وهو عبارة عن واد يسمى (وادي الباطن)، وهو أحد وديان جبل طويق الذي يحيط بالوادي من جميع الجهات، وتوجد عينان للمياه الطبيعية في نهاية كل فرع من فرعي الوادي تنساب مياهها من خلال تشققات الصخور.