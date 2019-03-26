مكتبة الملك عبدالعزيز تعرض 30 وثيقة نادرة

عرضت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لزوار مؤتمر الأرشيفات العربية المقام حالياً في الرياض الاطلاع على وثائق تتعلق بتاريخ الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، وتاريخ المملكة العربية السعودية، ووثيقة تخص الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وهي منتقاة من أرشيفها الكبير الذي يتجاوز أكثر من 120 ألف وثيقة وبأكثر من لغة، ويعتبر رصيدها من الوثائق التي تهتم بفلسطين والقدس ومصر وتاريخ دول الخليج العربي، محفز للباحثين.

حيث شاركت المكتبة بجناح خاص بها خلال المؤتمر الذي ينظمه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بعنوان "دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات والتطلعات المستقبلية" في قاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتننتال الرياض.

الوثائق بالأرقام

وقدمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة نموذجاً مهماً في الاهتمام بالتراث السعودي والعربي، إضافة إلى اهتمامها بما تحتويه وتقدمه من وثائق نادرة، وخرائط، ومجلات قديمة، وكتب نادرة، وصور، حيث تملك المكتبة 1800 وثيقة عن تاريخ المملكة والملك المؤسس، كما تضم مقتنيات كثيرة من مصادر المعرفة بمجموعة متميزة من الكتب العربية والنادرة التي تعد من بواكير الكتب العربية التي تمت طباعتها في أوروبا، بالإضافة إلى مجموعات من المجلات العربية التي يعود تاريخ بعضها إلى العام 1860م فضلاً على ما يقرب من 124 ألف وثيقة، وما يزيد على 31 ألفا من الكتب النادرة التي تفيد في حركة التاريخ الأدبي والعلمي والثقافي بوجه عام، وتضم المكتبة كذلك نحو 12 ألف مخطوطة، وأكثر من 12 ألف صورة فوتوغرافية، ومجموعة من الخرائط تزيد عن 700 خريطة، كذلك تضم 9500 من العملات النادرة وألف كتاب للأطفال، و60 ألفًا من الدوريات، و16 ألفًا من الرسائل الأكاديمية.

يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة قد شاركت عبر فعاليات مختلفة بأجنحة خاصة عرضت فيها وثائق وصوراً ومخطوطات نادرة تتناول جوانب متعددة من أعمال الملك عبدالعزيز آل سعود، وتبرز جهوده التاريخية في تأسيس المملكة وبناء أسسها الحضارية المتنوعة.