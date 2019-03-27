الثقافة السعودية تطلق استراتيجيتها العامة.. 27 مبادرة

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، الأربعاء، عن استراتيجيتها العامة التي تضمّنت 27 مبادرة، وهي أول حزمة من المبادرات، في حفل أقيم بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

وقال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان خلال كلمته في الحفل، إن "الوزارة سيكون لها دور كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث ستقود جهود تنمية القطاعات الثقافية والفنية في المملكة، بما يثري نمط حياة الفرد ويشجّع على التعبير والحوار الثقافي".

وأضاف أن "حفل اليوم هو خطوتنا الأولى في مسيرتنا الثقافية. ونتطلع قدماً للعمل مع جميع أفراد المجتمع السعودي لبناء قطاع ثقافي مزدهر، وتوفير بيئة تشجع المبدعين والموهوبين، ويقيني أنّهم كثرٌ في مجتمعنا. وما نعرضه اليوم هو رؤيتنا وتوجهاتنا لدعم تحقيق رؤية 2030 في إطار ثقافي يحتفي بهويتنا الوطنية المتميزة، ويحرص عليها كمصدر فخر واعتزاز".

ومن أبرز المبادرات المعلنة: تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، إنشاء صندوق "نمو" الثقافي، إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي، تطوير المكتبات العامة، إقامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتنتمي هذه المبادرات الـ27 إلى 16 قطاعاً ثقافياً تخدمها الوزارة وهي: اللغة، والتراث، والكتب والنشر، والموسيقى، والأفلام والعروض المرئية، والفنون الأدائية، والشعر، والفنون البصرية، والمكتبات، والمتاحف، والتراث الطبيعي، والمواقع الثقافية والأثرية، والطعام وفنون الطهي، والأزياء، والمهرجانات والفعاليات، والعمارة والتصميم الداخلي، والتي تُشكّل في مجموعها كل المسارات الثقافية التي تنشط فيها المواهب السعودية في مختلف مناطق المملكة. وستتولى الوزارة الإشراف على هذه القطاعات عبر 11 كياناً جديداً سيتم إنشاؤها لمتابعة ودعم تنفيذ المبادرات.

وستتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ المبادرات عبر 11 كياناً جديداً سيتم إنشاؤها لمتابعة ودعم تنفيذ المبادرات.

وشهد الحفل حضوراً واسعاً يمثل مختلف القطاعات الثقافية والفنية والتراثية في المملكة، جنباً إلى جنب مع كبار المسؤولين الحكوميين، والمثقفين والفنانين السعوديين البارزين، ومسؤولين من مختلف دول العالم.

وتكتسب هذه المناسبة طابعاً تاريخياً إذ تم خلالها الكشف عن رؤية وتوجهات أول وزارة للثقافة في تاريخ المملكة، والتي تحدّد ثلاثة تطلعات رئيسية هي: تكريس الثقافة كنمط حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، والثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية. كما تضمّنت الإعلان عن 27 مبادرة لتحقيق هذه التطلعات، والتي تعد أول حزمة من المبادرات.

وشهد الحفل مشاركة نوعية لفرقة موسيقية أوركسترالية بقيادة الموسيقار ميشيل فاضل، فيما قدم الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن لوحات شعرية إبداعية في ملحمة غنائية بعنوان "مملكة الحب السلام" تغنى فيها نخبة من نجوم الأغنية من أجيال فنية مختلفة.