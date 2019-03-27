الملك سلمان يؤكد حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، الأربعاء، قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.

وأكد الملك سلمان لحفتر، حرص السعودية على أمن واستقرار ليبيا.

كما جرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قد اعتبر في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال مؤتمر أقامته خارجية الحكومة شرق البلاد الموالية للجيش، أن هناك مؤامرة كبرى على ليبيا لها عدة أذرع، أولها الذراع العسكرية التي تم القضاء عليها في شرق البلاد وجنوبها، و"المؤامرة السياسية" اليوم.

وأضاف المسماري في حديثه أن الحرب على الإرهاب لن تنتهي بأي حوار كان إلا حوار البندقية، بحسب تعبيره.

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كما دعا المسماري إلى تفعيل دور وزارة العدل لمحاسبة دول كقطر وتركيا وإيطاليا وغيرها، لأن هناك دلائل واضحة على كل ما فعلته تلك الدول وأيضا قادة بعض الجماعات الإرهابية.

وأكد أن الشعب الليبي لن يرضى بأن يكون هناك جسم يحمل السلاح في الشارع الليبي مثل حزب الله في لبنان. وتابع: "هناك صراع دولي وتقاطع مصالح اليوم في ليبيا، والجنوب كان ضمن المستهدفين بأن يتم اقتطاعه من ليبيا لتوفير القمح والنفط والغاز لصالح إحدى الدول".