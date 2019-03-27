مباحثات سعودية ـ صينية لتعزيز التعاون العسكري

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، الثلاثاء، الفريق أول وي فونغ خاه، مستشار الدولة وزير الدفاع بجمهورية الصين الشعبية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزيز مجالات التعاون بين المملكة والصين وتطويرها، وبخاصة في المجال العسكري.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في مكتبه بالمعذر، الثلاثاء، وزير الدفاع الصيني، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في المجال الدفاعي، وفرص تطويره، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وحضر استقبال خادم الحرمين الشريفين لوزير الدفاع الصيني من الجانب السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف. كما حضره من الجانب الصيني، القائم بالأعمال بالسفارة الصينية لدى المملكة شي هونغ وي، ونائب قائد منطقة القتال الوسطى قائد القوات الجوية هان شينغ يان، ونائب قائد القوات البرية الصينية ليو فاه تشنغ، ونائب رئيس مكتب التعاون العسكري الدولي للجنة العسكرية المركزية سونغ يان تشاو.