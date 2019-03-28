الأمير خالد بن سلمان وبومبيو يؤكدان على التصدي لإيران

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، على ضرورة التصدي لممارسات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وشدد المسؤولان السعودي والأميركي في اجتماع بالعاصمة الأميركية واشنطن على أهمية تطبيق اتفاق السويد حول اليمن.

وثمن بومبيو دور السعودية الداعم لتقدم العملية السياسية في اليمن، مشيرا إلى دعم الرياض لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

وقال متحدث في الخارجية الأميركية، إن بومبيو هنأ الأمير خالد بن سلمان على منصبه الجديد، مشيرا إلى تطلعه للعمل معا من أجل تعزيز العلاقات الأميركية - السعودية.

وتطرق الأمير خالد بن سلمان وبومبيو خلال المقابلة إلى بحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.