السفير السعودي لدى مصر: إيران تشعل فتيل الأزمات

أكد السفير السعودي لدى مصر، أسامة نقلي، على هامش اجتماع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية في تونس، أن خريطة أزمات المنطقة تكشف بوضوح عن حضور إيران وبقوة في إشعال فتيلها.

وأشار إلى أن ذلك الدور كان واضحا من خلال تدخلات إيران السافرة في الشؤون الداخلية للعالم العربي.

وأضاف السفير السعودي أن دعم إيران للميليشيات المسلحة من شأنه تهديد الأمن والاستقرار العربي والإقليمي.

من ناحية أخرى، أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن عودة سوريا لمقعدها ترتبط بموقف النظام السوري في التسوية السياسية والعلاقة مع إيران.

وفي سياق متصل، يبدأ المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية تحضيراتهم لاجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب وتحضيرات قمة تونس الأحد المقبل.