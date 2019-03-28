الملك سلمان يصل تونس في زيارة رسمية

وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، إلى جمهورية تونس في زيارة رسمية.

وسيرأس العاهل السعودي وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية، التي تنعقد في تونس الأحد القادم.

وتأتي زيارة الملك سلمان إلى تونس، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي.

وستشهد القمة السعودية التونسية تطوير علاقات البلدين وعقد شراكات اقتصادية، ومن المقرر الإعلان عن إطلاق حزمة من المشروعات المشتركة.

كما تشمل الزيارة بحث ملفات سياسية واقتصادية وأمنية.

وقال قايد السبسي في حديث لقناة "العربية"، بث الأربعاء، إن العلاقات مع السعودية وصلت إلى أعلى مستوياتها.