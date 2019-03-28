خادمة تنقذ رضيعاً قبل ثوانٍ من انهيار سقف المنزل

استطاعت خادمة إنقاذ حياة طفل من الموت المحقق، قبل انهيار سقف جبس أحد المباني، بعد أن اكتشفت إنذارات في الموقع تحذر من سقوط السقف واختلال توازنه.

وأوضح عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، ماجد المحيميد، الذي قام بنشر فيديو الخادمة، لـ"العربية.نت"، أن مالك المكان قام بإرسال المقطع لمعرفة أسباب سقوط السقف الجبسي، ولذا قمنا بتفسير ذلك وتقديم الأسباب والنصائح، حيث يكمن السبب في تسربات مياه الأمطار من السطح قبل شهرين، ووصول الرطوبة إلى الأسلاك المستخدمة لتعليق الجبس، ما أدى لحدوث صدأ، لذا لا بد من التنفيذ الجيد وبأفضل المعايير للجبس حتى لا يتسبب في حوادث لا تحمد عقباها.

وقال: "مثل هذه الحوادث تحصل في السعودية، ونحن في جمعية حماية المستهلك نتابع مثل هذه القضايا، ونؤكد أهمية إسناد هذه الأعمال إلى متخصصين، وعدم البحث عن الأسعار الرخيصة في تنفيذ الجبس، وهي أعمال تقوم بها عمالة غير مدربة، لا تعرف أسس السلامة والأمان، كما نقدم نصائح الصيانة الدورية وفقاً للمواصفات".

وأشار المحيميد إلى وجود تفاعل واسع من متابعي وسائل التواصل حول الواقعة، مضيفا: "قمت بنشر مقطع الخادمة وانهيار السقف الجبسي، بهدف التوعية بأهمية الصيانة الدورية والتعاقد من شركات متخصصة في هذا المجال، لمواجهة تسربات المياه في المباني السكنية، والتي يكون لها آثار سلبية للغاية على المباني، ولا يمكن اكتشافها إلا بعد حدوث مشكلة".

وشدد على وجود عقوبات وغرامات ومسؤوليات قانونية من جراء الغش في البناء، وصدور أحكام بهدم مبانٍ وإعادة بنائها بعد اكتشاف الخلل بها.

واختتم المحيميد: "هذا ما يجب أن يستوعبه المستهلك عندما يسند البناء لجهة معروفة ومتخصصة، فبإمكانه رفع قضايا عند وجود أي مخالفات في التنفيذ، وفي المقابل لا توجد إجراءات قانونية يمكن القيام بها عند إسناد أعمال التشييد والصيانة إلى عمالة غير متخصصة أو مدربة".