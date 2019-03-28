ماذا تعرف عن "بينالي الدرعية"؟

برزت ضمن مبادرات وزارة الثقافة التي تم إطلاقها مساء الأربعاء 27 آذار/مارس مبادرة "بينالي الدرعية"، وهي من ضمن المبادرات الـ(27) التي أشارت لها الوزارة في رؤيتها التي حازت الإعجاب.

وترادف كلمة "بينالي" المعارض الدولية التي تهتم بالفنون المعاصرة، مثل: النحت، والتصميم، والنقش، والموسيقى، والمسرح، والفنون البصرية، وهو حدث عالمي يقام كل عامين.

ومن أشهر التجارب الدولية "بينالي البندقية"، الذي يبلغ عمره أكثر من 120 عاماً وحصلت فيه المملكة عام 2017 على مقر دائم وشاركت فيه لأول مرة عام 2018.

وعلى المستوى العربي يبرز "بينالي الشارقة الدولي" الذي تم إطلاقه عام 1993 وأصبح ومضة بارزة في الاهتمام بالفنون، كما أن هناك مدنا عالمية أخرى تملك "بينالي" خاصا بها ويوجد 150 بينالي حول العالم.

وينتظر أن تحمل الدرعية بتراثها وروحها الجمالية مهمة عرض "بينالي" متفرد كان بمثابة الحلم للفنانين السعوديين الذين يريدون نقل تجاربهم إلى العالم والاحتكاك بالثقافات والاتجاهات العالمية للفنون، وسبق أن أقيم العام الماضي في الدرعية النسخة الأولى من البينالي تحت مسمى "ثنائيات الدرعية" بالتعاون حينها بين الهيئة العامة للثقافة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وكان المعرض يختص بالعلاقة ما بين الفن العمراني والسلوك الإنساني في المملكة وشبه الجزيرة العربية.