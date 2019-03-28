MBC "الأمل" تطلق مخيَّمات تدريب خاصة بالصناعات الثقافية

إيماناً منها بأهمية دعم البيئة الإنتاجية المتكاملة في المملكة العربية السعودية، تُطلق "MBC الأمل" مخيّمات تدريب متخصّصة في الصناعات الثقافية والإبداعية، وذلك بهدف صقل المهارات السعودية الشابة، المهتمة بمفاصل العملية الإنتاجية، بشقّيها السينمائي والدرامي. إذاً، وباختصاصات تتنوّع ما بين التمثيل، وكتابة السيناريو، والإخراج، والإنتاج، تفتح مخيّمات تدريب "MBC الأمل" أبوابها أمام كل شاب وشابة سعوديين شاركا في إنتاج محتوى إعلامي أو مشروع إبداعي، ويطمحان إلى التقدم والتطور والانتشار في القطاعين الإنتاجي والإعلامي، وبالتالي التحوّل تدريجياً إلى محترفين يمتلكون أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

تأتي مخيّمات "MBC الأمل" اليوم لتستفيد من اللحظة التاريخية التي تعيشها المملكة، على مختلف الصعد والمستويات، وتضخ دما جديدا من المواهب والطاقات السعودية في ميادين العمل الإنتاجي والإبداعي، بكافة فروعه واختصاصاته، ما يصب في مصلحة بناء اقتصاد المعرفة، والسعي إلى حجز مكان مرموق للكفاءات السعودية، ضمن مختلف منابر العمل الإعلامي والإبداعي.

من هنا، تبدأ مخيّمات "MBC الأمل" دوراتها المكثّفة، خلال عام 2019، والتي تمرّ بكواليس صناعة الأفلام والسينما والدراما، سعياً إلى الاستفادة من خبرات أبرز الاستوديوهات وشركات الإنتاج الرائدة والنجوم والمدربين المحترفين، وبالتالي، المساهمة في هدف تصدير الإنتاجات المحلية إلى العالم، بالتعاون مع كل من "MBC Studios" التي تعتزم إحداث نقلة نوعية في الإنتاج السينمائي والدرامي، وقسم إنتاج المحتوى الإعلامي في MBC.

اختصاصات شاملة في القطاع الإنتاجي: تمثيل، كتابة سيناريو، إخراج، إنتاج، لأن العملية الإنتاجية تبدأ من كتابة النص ولا تنتهي معه، تحرص مخيّمات "MBC الأمل" المتخصّصة بالصناعات الثقافية والإبداعية على السعي إلى تأهيل جيل سعودي جديد من الممثلين والممثلات، وكتّاب السيناريو والحوار (screenwriting / scriptwriting)، ليكونوا بمثابة الرافد الأساسي لهذه الصناعة، القادر على تقديم محتوى يعكس الصورة الناصعة للمملكة العربية السعودية الحديثة، ومعها الطابع المحلي – التاريخي والمعاصر - لكافة الأعمال المزمع إنتاجها.

أما في الإخراج والإنتاج، توفر مخيّمات "MBC الأمل" اختصاصات هدفها تمكين الشباب السعودي من إدارة الدفة الإخراجية، ناهيك عن تأهيل تنفيذيين ملمين بواقع العملية الإنتاجية، قادرين على إدارة شؤون إنتاج المحتوى الإعلامي بكفاءة عالية وفق أرقى المعايير العالمية.

هناك فرص عمل وتدريب مهني من "MBC Studios" وقسم إنتاج المحتوى في MBC.

في المحصلة، تسعى مخيّمات "MBC الأمل" إلى توفير فرص عمل (jobs) وتدريب مهني (internships) للشباب السعودي المؤهّل، وذلك عبر الأعمال الضخمة التي تعتزم "MBC Studios" إنتاجها، والتي تشمل أفلاما ومسلسلات محلية بمواصفات عالمية، إضافة إلى أبرز إنتاجات MBC.

وسيجد الشباب والشابات الأكثر تميّزاً ممّن التحق بمخيّمات "MBC الأمل"، فرصاً سانحة في انتظارهم، ليشكل هؤلاء رافداً من المواهب السعودية المبدعة لتلك المشاريع والإنتاجات، والتي تعتمد بشكل أساسي على معايير الابداع والابتكار، إضافة إلى العلم والكفاءة والجدارة والمقدرة على التنفيذ.