الجبير يشارك بمراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، الجمعة، في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا.

شاركت في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي في #نيوزيلندا وشهدت على حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزيلندي بكافة أطيافه pic.twitter.com/GetXf1iDgV — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) March 29, 2019

ونشر الجبير عبر حسابه الرسمي في "تويتر" صوراً من المشاركة قال فيها: "شاركت في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي في ‏#نيوزيلندا، وشهدت على حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزيلندي بكافة أطيافه".

وأضاف الجبير: "التفاف كل النيوزيلنديين من كل الأديان حول المسلمين في بلادهم يؤكد أن ‎#نيوزيلندا مثال للتعايش والتسامح والإنسانية".

وشارك عشرات آلاف الأشخاص وممثّلون عن 59 دولة في مراسم تأبين أُقيمت في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية لضحايا الاعتداء الذي استهدف مسجدين وخلّف 50 قتيلاً.

وحضرت المراسم رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن ونظيرها الأسترالي سكوت موريسون.

موضوع يهمك شارك عشرات آلاف الأشخاص وممثّلون عن 59 دولة في مراسم تأبين أُقيمت في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية لضحايا الاعتداء... صور.. الآلاف يشاركون بمراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا العرب و العالم

وفي 15 مارس، ارتكب مهاجم مؤيّد لنظرية تفوّق العرق الأبيض هجوماً إرهابياً في مسجدين خلال صلاة الجمعة، راح ضحيتهما 50 شخصاً ومثلهم من المصابين.

وأثار الهجوم صدمةً في هذا البلد المعروف بهدوئه وحفاوته. وما زاد من وطأة الاعتداء أن المهاجم صوّره وبثّه مباشرةً على الإنترنت.

وأوقف برينتون تارنت (28 عاماً) بعد دقائق من تنفيذه الاعتداء، ووُجّهت إليه تهمة القتل.