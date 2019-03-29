الملك سلمان والرئيس التونسي يشهدان توقيع عدة اتفاقيات ثنائية

توجت القمة السعودية التونسية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بالتوقيع على عدة اتفاقيات في مختلف المجالات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، عقدا في قصر قرطاج بالعاصمة تونس اليوم، اجتماعاً ثنائياً، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

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وفور وصول خادم الحرمين الشريفين قصر قرطاج، كان في استقباله الرئيس التونسي، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

عقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس التونسي جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين.

وتم خلال الجلسة بحث آفاق التعاون الثنائي بين المملكة وتونس في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.