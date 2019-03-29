تكريم سعودي يشتري الصقور ويطلقها إلى أوطانها

كرّم نادي الصقور، الخميس، المواطن عبيد الرشيدي، نظير مبادرته المتمثلة بشراء عدد من الصقور وإطلاقها في سبيل المحافظة على بيئة هذه الطيور.

وجاء التكريم.بعد توجيهات وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

ورفع الرشيدي، خلال تكريمه في مقر نادي الصقور بالرياض، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، ورئيس مجلس إدارة النادي، على اهتمامهم بكل ما من شأنه الحفاظ على هواية الآباء والأجداد، وحرصهم على رعاية المهتمين بهواية الصيد بالصقور في المملكة.

وقال الرشيدي: "إنني ومن خلال اهتمامي بالصقور رأيت أنه من الضروري المبادرة بشكل إيجابي في عالم الصقور من خلال إطلاقها في الأوقات التي تعود فيها إلى مواطنها الأصلية للتكاثر".

كما دعا الصقارين في المملكة الى الإسهام بإطلاق الصقور، خاصة القرانيس منها "التي يكون عمرها أكثر من عام".

يذكر أن تفاصيل مبادرة الرشيدي تعود إلى أكثر من 5 سنوات، حيث قام بشراء مجموعة من الصقور وأعاد إطلاقها على فترات متفاوتة.